Periferia orientale di Napoli nel mirino dei carabinieri della della compagnia di Poggioreale. Tra Barra e Ponticelli i militari dell’Arma hanno identificato 232 persone, di cui 89 pregiudicati.

Controlli tra Ponticelli e Barra, scoperta sala scommesse abusiva in un garage

A Ponticelli i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza per la carcerazione emessa dall’autorità giudiziaria partenopea nei confronti di una 44enne.

La donna dovrà scontare la pena di 10 anni e due mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. A Barra, invece, i carabinieri hanno denunciato un trentasettenne trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Sala scommesse abusiva

Nei guai anche il titolare di un garage di via Mastellone. L’uomo, un 66enne, aveva creato nel box un centro scommesse abusivo. Sequestrati 500 euro, tre slot-machine, tre televisori e cinque pc con video terminali e stampanti per le ricevute delle scommesse.

Il 66enne, oltre a dover rispondere di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, è stato denunciato anche per furto di corrente elettrica. I carabinieri hanno trovato il contatore manomesso. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 138 veicoli controllati per un totale di 60mila euro in contravvenzioni. Sono 14 i mezzi sequestrati.