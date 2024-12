I carabinieri hanno condotto un’operazione a largo raggio nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli, riscontrando numerose irregolarità. Tra i casi emersi: contatori elettrici manomessi, attività di spaccio di droga e parcheggiatori abusivi.

Controlli tra Bagnoli e Fuorigrotta: centro estetico e bar rubavano corrente col “pezzotto”

In particolare, i carabinieri della compagnia di Bagnoli, supportati dal Reggimento Campania e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno scoperto che un centro estetico situato in via Bagnoli si appropriava di energia elettrica attraverso contatori alterati. Situazione analoga per un bar in via Diocleziano. I titolari delle due attività, una donna di 46 anni e un uomo di 50 anni, sono stati denunciati per furto. Un altro caso riguarda una 33enne di Bagnoli, che aveva truccato il contatore della propria abitazione, sottraendo energia per un valore complessivo di 6mila euro. Anche lei è stata denunciata.

Sequestrata droga

Durante i controlli, i militari hanno effettuato arresti legati al traffico di stupefacenti. Nel Rione Traiano, un 49enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: nella sua abitazione sono stati rinvenuti 7 grammi di marijuana già confezionati in dosi. A Bagnoli, un altro arresto ha riguardato un 52enne trovato in possesso di 39 grammi di cocaina, nascosti nei suoi indumenti intimi. Entrambi gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.