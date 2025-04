Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Aversa, avvalendosi anche della collaborazione di personale dell’ASL di Caserta e della società Enel distribuzione energia, hanno denunciato in stato di libertà 9 persone. I reati contestati sono furto, evasione e rissa. Irrogata anche una sanzione amministrativa a un’attività commerciale.

Controlli straordinari nell’agro aversano: denunciate 9 persone. Sanzionato anche noto bar

Nel dettaglio, quattro persone, proprietari di altrettanti appartamenti in un condominio di Cesa, sono stati denunciati per furto di energia elettrica. I carabinieri, con l’ausilio di personale specializzato della società Enel distribuzione energia, hanno accertato che costoro, bypassando i contatori, si erano abusivamente allacciati alla rete principale di distribuzione dell’energia elettrica.

Un 36enne georgiano, invece, è stato denunciato per furto di cosmetici, per un valore di 150 euro, commesso presso il centro commerciale Medì di Teverola. Ed ancora, un 44enne di San Marcellino, agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dall’abitazione cui era sottoposto al regime restrittivo. Un 24enne marocchino, un 27enne di Trentola Ducenta, un 25enne di Lusciano, sono stati denunciati per una rissa avvenuta presso un bar di Lusciano.

Infine, a seguito di un controllo amministrativo presso un bar di Lusciano, eseguito con l’ausilio di personale dell’ASL di Caserta, alla titolare è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.500,00 euro per “la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema haccp”.