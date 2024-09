Controlli a tappeto della Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Monza. Nel mirino dei caschi bianchi il perimetro esterno allo Stadio Maradona. Sanzionati posteggiatori abusivi e tassisti.

Napoli, controlli all’esterno dello stadio Maradona: denunciati 6 parcheggiatori abusivi e 5 tassisti fuori turno

Nel dettaglio sono stati identificati 6 parcheggiatori abusivi, tutti sottoposti a sanzione amministrativa e deferiti all’autorità giudiziaria in quanto recidivi. Per 5 tassisti la Polizia Locale ha provveduto al ritiro della licenza perché sorpresi ad esercitare l’attività fuori dal proprio turno.

Sono stati elevati 97 verbali per infrazioni al Codice della Strada e prelevati 71 veicoli. Infine gli agenti Locale hanno effettuato 3 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti abusivi ponendo in sequestro centinaia di confezioni d’acqua nonché magliette, sciarpe e gadget tutto venduto in assenza di titolo amministrativo.