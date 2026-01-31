Controlli a tappeto nei locali della movida. Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della compagnia di Giugliano, con il supporto dei militari della locale Tenenza e del personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un’ispezione in un noto locale notturno della zona.

Controlli nella movida a Sant’Antimo: in un noto locale riscontrate irregolarità

Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità, sia sotto il profilo sanitario sia in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Le criticità riscontrate riguardano la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, oltre a carenze nell’igiene degli ambienti e delle attrezzature utilizzate. Particolare attenzione è stata posta anche sulle condizioni di conservazione degli alimenti, sull’etichettatura e marcatura dei prodotti e sulla formazione del personale. Gli ispettori sanitari hanno intimato al titolare del locale di provvedere alla risoluzione delle irregolarità entro sette giorni.