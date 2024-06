Anche in seguito alla morte di Cristina Frazzica i carabinieri hanno intensificato la loro attività in mare e sulla terraferma a Capri. Ventiquattro i natanti controllati, undici quelli sanzionati per guida di grandi imbarcazioni sotto costa e assenza delle dotazioni obbligatorie di bordo.

Controlli nel mare di Capri: undici natanti sanzionati, arrestata pusher 25enne

Litorale dell’isola azzurra battuto anche da militari in bicicletta che così possono raggiungere più facilmente le aree più aspre del territorio. E proprio in sella ad una bici elettrica si spostava ad Anacapri la pusher venticinquenne, incinta, trovata in possesso di otto dosi di cocaina avvolte in uno scontrino fiscale.

La donna è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio. Denunciati, invece, i titolari di due bar dove due dipendenti lavoravano in nero ed era stato montato un impianto di videosorveglianza non legale. Irregolarità rilevate anche in un cantiere edile in zona Marina Grande, in prossimità del porto turistico.