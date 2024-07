Il Napoli ritorna ad allenarsi, si fermano Kavra e Osimhen

Dopo l’incoraggiante vittoria in amichevole di ieri sera, Il Napoli riprende gli allenamenti in quel di Castel di Sangro. Dopo aver annullato l’allenamento mattutino, gli uomini di Conte hanno ripreso ad allenarsi. Kvara e Osimhen si fermano durante l’allenamento, out Rrhamani.

Kvara si ferma per un problema a polpaccio

Allarme Kvara in casa Napoli, con il Georgiano che non ha terminato tutto il lavoro con la squadra per un problema al polpaccio destro e dopo un piccolo consulto con Conte l’esterno georgiano ha abbandonato la seduta. Da rivedere nei prossimi giorni per nuove consultazioni. Assente alla seduta di allenamento Rrahmani

Osimhen lascia l’allenamento dopo il riscaldamento, mistero di mercato

Resta ancora incerto il futuro di Victor Osimhen, alle ormai note voci di mercato che lo vedono sempre più lontano da Napoli con il Psg sempre alla finestra e il Chelsea che sembra essere tornato in cima alla lista dei desideri del bomber nigeriano