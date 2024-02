Importante successo in zona Play off per il Giugliano che ha sconfitto la Virtus Francavilla per 2-1 grazie alle reti di Balde e Salvemini, tigrotti che salgono a quota 36 punti in piena zona Play off.

Giugliano-Virtus Francavilla 1-1

Al De Cristofaro Il Giugliano ospita la Virtus Francavilla per trovare altri punti per la corsa Play off e per dare continuità alla vittoria di Latina. Out Giorgione e Diop per Bertotto.

Prima frazione chiusa sul punteggio parziale di 1-0 a favore dei gialloblù allenati da grazie alla rete di Baldé già al 9’, bravo a sfruttare una indecisione del portiere ospite Branduani in collaborazione col difensore Dutu.

Subita la rete. Ci si attendeva la reazione della compagine biancoceleste che tuttavia non è arrivata: da segnalare nel prosieguo della frazione tre cartellini gialli nel giro di pochi minuti (due tra le fila gialloblù) e ritmi non propriamente intensi, senza contare che alla mezz’ora il gioco era stato pure interrotto per un infortunio al centrocampista ospite Biondi. Nonostante il lungo recupero, non succede più nulla

Ripresa che si apre con il Giugliano che cerca di gestire il vantaggio sfruttando le ripartenze, al 55′ Ciuferri ci prova con il suo mancino ma la palla sfiora il palo. Brillanti le intuizione del tecnico dei pugliesi che inserisce Macca e Neglia che producono l’assist e il gol per il pareggio della Virtus al 69′. L’esterno svetta più in alto di tutti battendo l’incolpevole Russo. Sfortunato il Giugliano al 72′ con la traversa colpito da capitan De Rosa. Cargnelutti sfiora l’autogol al 78′. Nel finale il Giugliano dal nulla trova il gol del 2-1 con Salvemini che approfitta di una dormita della difesa della Virtus e con il destro fa scoppiare di gioia il De Cristofaro. Terzo gol stagionale per il dieci gialloblù. Finisce così dopo 5 di recupero il Giugliano trova la seconda vittoria consecutiva e il quinto risultato utile consecutivo, tigrotti che salgono a quota a 36 in piena zona Play-off. In piena zona Play out per il Francavilla fermo a 21 punti.

Tabellino

GIUGLIANO: Russo, Valdesi, Yabre, Caldore, Cargnelutti, Romano, De Rosa, Maselli, Di Dio, De Sena, Balde. Allenatore: Bertotto.

VIRTUS FRANCAVILLA: Branduani, De Marino, Gasbarro, Dutu, Risolo, Ingrosso, Biondi, Agostinelli, Garofalo, Artistico, Polidori. Allenatore. Occhiuzzi.

Marcatori: Baldè (G) 9′, Neglia 69(VF), Salvemini 91′ (G)