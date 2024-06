Antonio Conte è sbarcato a Roma e stasera sarà a cena con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del club Giovanni Manna. Come detto nei giorni scorsi domani l’allenatore ex Inter e Juve firmerà il suo nuovo contratto col club ma intanto ha già dato indicazioni per quanto riguarda il mercato della squadra.

Stasera la cena con De Laurentiis e Manna domani firma e l’ufficialità

Antonio Conte è appena atterrato a Roma con il fartello Gianluca e il suo programma prevede di incontrare il presidente De Laurentiis nei suoi uffici a Roma, dove incontrerà anche il DS Manna per programmare l’imminente futuro. Poi il trio si trasferirà in un ristorante della capitale dove passeranno la serata per programmare ulteriormente il lavoro da svolgere in questa estate. Nella giornata di domani invece sono previste la firma del contratto e l’ufficialità con il famoso tweet di benvenuto per inaugurare l’era Conte.