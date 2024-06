Il Napoli mercoledì annuncerà l’ufficialità di Antonio Conte che nel frattempo inizia a delineare le pedine per il suo scacchiere. Imminenti voci di mercato portano ad addirittura un contatto tra Conte e Romelu Lukaku, l’attaccante belga messo in cima alla lista dei desideri che con Conte ha disputato la migliore stagione in carriera quando vestiva la maglia dell’Inter dell’allenatore Salentino, che vede in Lukaku l’uomo capace di riempire quel vuoto in attacco data dalla futura cessione di Osimhen, sulla quale l’orizzonte della Premier appare sempre piu vicino. L’alternativa a Lukaku è Dovbyk del Girona che tanto bene ha fatto nella Liga.

Osimhen piace all’Arsenal ma nessuna offerta, il Chelsea non è disposto a pagare la clausola

L’interesse del Napoli e di Conte per Lukaku nasce dalla probabile partenza di Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha da poco rinnovato il contratto, piace all’Arsenal di Arteta che però non ha formalizzato alcuna offerta, così come i cugini londinesi del Chelsea che aveva mostrato un forte interesse per il 9 azzurro ma non è disposto a pagare la totale cifra della clausola stabilita dal Napoli.