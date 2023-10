Prime parole del tecnico salentino sulle voci che lo vedrebbero vicino alla panchina del Napoli. Antonio Conte presente alla festa dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juve ha dribblato le voci un possibile futuro al Napoli: “Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa quando ho lasciato l’Inghilterra. Poi si sa che nel percorso possono succedere tantissime cose”.

Conte apre al Napoli

Parole, quelle di Conte, che lasciano più di qualche spiraglio aperto, riconoscendo come Napoli possa essere una piazza molto stimolante per rimettersi in gioco per l’ex Tottenham, Inter e Chelsea. E con il presidente De Laurentiis che proverà a convincerlo ad abbracciare il progetto Napoli.

Conte: Napoli o nuova esperienza all’estero ?

Antonio Conte in questo momento è libero, piace moltissimo a tante squadre nonostante il suo stipendio monstre (17 milioni netti al Tottenham) e non chiude le porte a nessuna eventualità, però a certe condizioni. Profilo prestigioso e obiettivo conteso, anche perché United e Psg potrebbero diventare chance per lui, ma comunque possibile: e non è poco.

Situazione allenatore

Rudi Garcia resta in bilico. L’esonero del tecnico del Napoli si avvicina. De Laurentiis non è contento dei risultati e delle prestazioni offerte dalla squadra e riflette. Intanto Garcia torna in città per riprendere gli allenamenti insieme ai giocatori rimasti a Castel Volturno.

De Laurentiis prende tempo per poter affondare il colpo. Ieri c’è stato il vertice tra il patron azzurro e la dirigenza del Napoli: la posizione di Rudi Garcia resta in bilico e determinanti saranno i prossimi risultati soprattutto in Champions con l’union Berlino e in campionato con il Milan.