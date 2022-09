“Chi aveva le idee confuse è andato via, dobbiamo ringraziarli perché ci ponevano dei problemi, era un elemento di incertezza“. Così Giuseppe Conte ieri a Giugliano in un comizio in piazza Gramsci. Il leader del Movimento 5 stelle è intervenuto anche sul reddito di cittadinanza rispondendo a chi lo accusa di voto di scambio.

In piazza ad accoglierlo simpatizzanti del Movimento oltre che esponenti locali pentastellati e i rappresentati uscenti in parlamento come Mariolina Castellone, Salvatore Micillo, il ministro Patuanelli.