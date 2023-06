A Napoli, in occasione dell’iniziativa promossa dal Gruppo Regionale di Italia Viva sul tema del diritto all’oblio oncologico, con la presenza dell’onorevole Maria Elena Boschi, i consiglieri comunali Luigi Sequino e Paolo Conte annunciano la scelta di aderire ad “Italia Viva”.

Consiglio comunale Giugliano, Sequino e Conte passano a Italia Viva

Il percorso di adesione dei consiglieri comunali è stato condiviso con il gruppo in Consiglio regionale, l’assessore regionale Nicola Caputo, i coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva, il portavoce nazionale Ciro Buonaiuto.

“Da componente della assemblea nazionale – spiega Sequino – ufficializzo il mio passaggio in Italia Viva in consiglio comunale per portare avanti insieme al collega Paolo Conte il nostro impegno sul territorio”

“Una formazione in cui è possibile dare continuità e maggiore forza a un percorso che porta avanti una politica non ideologica al servizio della comunità” dichiara Conte.

Arriva anche la nomina di coordinatore cittadino per Felice Galluccio con il compito di traghettare il circolo locale al prossimo congresso cittadino. Galluccio assume con entusiasmo l’impegno che i vertici nazionali gli hanno conferito.

“Con l’ingresso di due consiglieri comunali – dichiara Galluccio – diamo un segnale di chiarezza all’esterno. Italia viva assume una veste nuova in città e il mio impegno sarà quello di cercare di far crescere il partito con un confronto costante con i cittadini e il tessuto socio economico di Giugliano”.

Con la nomina del nuovo coordinatore cittadino e l’ingresso di due consiglieri comunali il partito intende dare un forte segnale di presenza in Città.