Dieci anni di “Giuglianesi Orgogliosi”. Francesco Taglialatela Scafati, Raffaele De Liso e Gerardo Ciccarelli, gli amministratori del gruppo Facebook cittadino, hanno ricevuto ieri mattina una targa celebrativa da parte del sindaco della Terza città della Campania, Nicola Pirozzi, in segno di gratitudine per l’impegno sociale svolto sul social network in questi anni.

Consegnata targa celebrativa agli admin del gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”

La consegna della placca è avvenuta presso lo Chalet del Centro, in piazza Gramsci, punto di riferimento per tantissimi residenti. Il premio arriva a distanza di qualche giorno dalla messa in suffragio, celebratasi presso la Chiesa di Sant’Anna, di Peppe Esposito, fondatore di “Giuglianese Orgogliosi”, scomparso tempo fa.

“Oggi dieci anni di Giuglianesi orgogliosi, spesso criticati ma allo stesso tempo acclamati. Sempre presenti per il bene comune di Giugliano e dei giuglianesi. Grazie a tutti per il vostro sostegno e per la vostra presenza. Grazie anche al sindaco per averci omaggiato della sua presenza”, ha scritto in un post uno degli admin del gruppo social giuglianese.