Confcommercio Giugliano ha formalmente trasmesso al Comune di Giugliano una richiesta di avvio istruttoria per valutare l’adozione della definizione agevolata dei tributi locali.

Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

La normativa consente ai Comuni, attraverso propri atti regolamentari o dirigenziali, di introdurre strumenti che permettono a cittadini e imprese di regolarizzare tributi comunali arretrati – come TARI, IMU e canone unico patrimoniale – pagando il solo tributo, con stralcio di sanzioni e interessi.

Si tratta di una misura facoltativa, rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni comunali, distinta dalle definizioni gestite dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, e pensata per favorire sia il recupero delle entrate comunali sia un sostegno concreto alle attività economiche, in particolare alle partite IVA che operano sul territorio. “L’obiettivo – spiega Confcommercio Giugliano – è aprire una valutazione seria e responsabile su uno strumento che può rappresentare un aiuto reale per il tessuto economico locale, senza rinunciare alla legalità e alla corretta riscossione dei tributi.”

La comunicazione è stata trasmessa anche, per conoscenza, all’ANCI, come contributo alla diffusione di buone pratiche a supporto degli enti locali e dell’economia reale. Confcommercio Giugliano seguirà con attenzione l’evoluzione dell’istruttoria e manterrà informati i commercianti e le attività del territorio sugli eventuali sviluppi.

(comunicato stampa)