La società gialloblù ha formalizzato nell’ultimo giorno di mercato due operazioni in entrata e in uscita. Acquisti del Ds Amodio per puntellare una rosa da mettere a disposizione di Mister Bertotto per provare a centrare i play off che distano pochi punti

Arrivano Perdonò e Valdesi per completare la rosa

La società ha formalizzato le operazioni in entrata con l’arrivo di Vincenzo Perdonò. L’attaccante, classe 2003, ha firmato un accordo su base semestrale e di aver raggiunto un accordo con la Juventus per l’acquisizione del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Valdesi. Il difensore, classe 2004, si trasferisce a titolo temporaneo

Sorrentino alla Fermana, Stabile alla Vis Pesaro. Berman al Monopoli

La società del presidente gialloblù ha formalizzato anche due operazioni in uscita con le cessioni di Lorenzo Sorrentino alla Fermana Calcio e della risoluzione del prestito con l’Atalanta del giovane Davide Stabile alla Vis Pesaro. Cessione a titolo definitivo al Monopoli del calciatore Tamir Berman.