Buone notizie per l’occupazione in Campania: Conad si prepara ad aprire un nuovo supermercato a Benevento, creando circa 40 nuovi posti di lavoro. Il punto vendita sorgerà in via XXV Luglio e rappresenterà un’importante opportunità per il rilancio economico locale.

Conad, 40 nuove assunzioni per nuovo supermercato in Campania

Con una superficie di 2000 metri quadrati, il supermercato includerà anche un punto ristoro con pizzeria e offrirà un’ampia selezione di prodotti locali, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del Sannio. L’obiettivo è sostenere la filiera corta, coinvolgendo produttori e imprenditori del territorio.

Le figure ricercate

Le nuove assunzioni interesseranno le principali mansioni richieste nei punti vendita Conad, tra cui:

Cassieri

Addetti ai reparti (macelleria, panetteria, pescheria, ortofrutta, gastronomia)

(macelleria, panetteria, pescheria, ortofrutta, gastronomia) Capi reparto

Store manager

La costruzione del supermercato dovrebbe partire a breve, con inaugurazione prevista per il 2026. Questo investimento rappresenta un’importante opportunità per il territorio, sia in termini occupazionali che di valorizzazione delle risorse locali.

Come candidarsi

Con ogni probabilità, il reclutamento per le assunzioni presso il nuovo supermercato Conad di Benevento sarà avviato in vista dell’avvicinarsi della data di apertura del negozio.

Generalmente il Gruppo Conad raccoglie le candidature tramite questa sezione (Lavora con noi) presente sul sito web del Consorzio. Da qui, cliccando su Lavora in negozio – Scopri di più, poi su PAC2000ACONAD e infine sul tasto Prosegui, si può compilare l’apposito form online per candidarsi, inserendo i dati richiesti e allegando il cv, per inviare un’autocandidatura per lavorare nel nuovo supermercato che aprirà in Campania.