Il governo ha deciso di prorogare di un anno l’incarico di Fabio Ciciliano come commissario straordinario per Caivano. La decisione – come anticipa Il Mattino – verrà formalizzata nel Consiglio dei Ministri di martedì. Ciciliano, nominato commissario a settembre 2023, continuerà a ricoprire anche il ruolo di capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Fonti dell’esecutivo spiegano che il cosiddetto “modello Caivano“, utilizzato per la riqualificazione del Comune alle porte di Napoli, sarà replicato in altre periferie italiane. Tra le regioni in cui si stanno studiando interventi simili, c’è la Puglia. Il governo intende estendere questo approccio ad altre aree in difficoltà, seguendo la linea tracciata nei mesi scorsi per migliorare la sicurezza e il tessuto socioeconomico delle zone periferiche.