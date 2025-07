Operazione lampo dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che in meno di 48 ore hanno identificato e arrestato i responsabili di una rapina ai danni di un distributore di carburante in via San Francesco a Patria.

Colpo al distributore di carburante a Giugliano: arrestati in 48 ore due rapinatori

In manette sono finiti Biagio Junior Santagata, 18 anni, residente a Giugliano, e Catello Russo, 33 anni, originario di Melito. I due, a bordo di uno scooter Beverly preso a noleggio, si sono presentati al distributore e, sotto la minaccia di una pistola a salve, si sono fatti consegnare l’incasso, pari a 120 euro, per poi darsi alla fuga.

Le indagini dei militari hanno permesso di risalire rapidamente ai due presunti autori del colpo, che sono stati rintracciati e denunciati alla Procura di Napoli Nord. Il GIP ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri nelle rispettive abitazioni. I due indagati sono difesi di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello e Beniamino Mammarella.

Immagine di repertorio