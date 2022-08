Orrore nelle campagne del bresciano, tra Cologne e Palazzolo, dove in queste ore è stato ritrovato il cadavere di un uomo carbonizzato all’interno del portabagagli di un Range Rover.

Giallo nelle campagne del bresciano, rinvenuto cadavere carbonizzato

L’allarme è scattato per un Suv in fiamme, poi, quando i pompieri sono giunti sul posto per domare l’incendio hanno fatto la macabra scoperta: un uomo, legato mani e piedi, carbonizzato. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 agosto, nei campi che circondano via Albarello. Secondo le prime informazioni l’auto sarebbe intestata a un cittadino straniero.

Le indagini

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Chiari che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini e hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il cadavere non è ancoro stato identificato e sulla vicenda gli inquirenti mantengono per ora il massimo riserbo. Ancora da chiarire le cause del decesso della vittima, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio.