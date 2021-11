Novità per la quinta punta de Il Collegio 6, che andrà in onda questa sera, 30 novembre, su Rai 2. Due nuovi alunni faranno ingresso a metà del loro anno scolastico.

Il Preside presenterà in cortile i due nuovi collegiali, tra lo stupore di tutti. Nelle puntate precedenti ci sono state non poche fibrillazioni in collegio: l’abbandono di Sveva Accorrà e di Gaia Cascino, le esplosioni di Davide Maroni e di Simone Casadei. Proprio stasera inoltre, qualcun altro, dovrà abbandonare Il Collegio, proprio perché non avrà l’ambita cravatta rossa.

Chi sono Davide Cresta e Matteo Palazzo

Davide ha 17 anni e vive a Messina. La sua vita scolastica non è delle migliori, infatti, è stato bocciato due volte. Per questo motivo si è iscritto a una scuola privata. Ma anche lì è stato sospeso per essersi addormentato in classe. Ha un tatuaggio sul braccio destro che reca la scritta: “Nothing is impossible”. Il nuovo collegiale ha un profilo TikTok e un profilo Instagram.

Per quanto riguarda Matteo, l’alunno ha origini italo-francesi ed è nato a Catania. Il giovane frequenta il Lycée International de Saint-Germain-en-Laye a Parigi. Il ragazzo, che porta i capelli color prugna, ama lo sport: gioca infatti a tennis. Matteo ha un profilo Instagram e un profilo Twitch, su quest’ultimo però non sembrerebbe molto attivo.

Collegio 6, quinta puntata

Questa sera i ragazzi e le ragazze saranno alle prese con la realizzazione di un cortometraggio e andranno in gita.

Gli studenti dovranno dunque scegliere i vari ruoli, attori, regista e sceneggiatori. I ragazzi e le ragazze vedranno le immagini della trasmissione cult di quegli anni l’Altra Domenica, un programma innovativo che riuscì a raccontare con i suoi inviati la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols.