Cocaina e hashish dalla Spagna: arrivano le condanne per gli Amato Pagano

Arrivano le condanne per gli esponenti del clan Amato Pagano. Alla sbarra numerosi affiliati per traffico di sostanze stupefacenti e non solo. Fiumi di hashish e cocaina dalla Spagna alle piazze di spaccio della periferia nord di Napoli. Per ras, narcos e gregari della holding mafiosa degli Scissionisti sono giunte oggi le condanne.

Le condanne per affiliati Amato Pagano

Luigi Ascione 7 anni e 4 mesi; Enrico Bocchetti 8 anni; Carlo Calzone 7 anni e 4 mesi; Emanuele Cicalese 7 anni e mesi 6; Massimo Dannier 7 anni e 4 mesi; Salvatore D’Aria 7 anni e mesi 6; Gennaro Diano 6 anni e mesi 8; Diano 13 anni e mesi 4; Nicola Di Casola 4 anni e mesi 6; Pasquale Diglio 10 anni e 1 mese; Massimo D’Onofrio; 4 anni e 4 mesi; Maurizio Errichelli 7 anni e 4 mesi; Francesco Fiengo 6 anni e 8 mesi, Domenico Guerra 8 anni; Raffaele Maisto 8 anni e 11 mesi; Vincenzo Mangiapili 8 anni e mesi 2; Salvatore Mari anni 14; Antonio Marrone 15 anni e 5 mesi; Raffaele Marrone 14 anni e mesi 7; Antonio Pandolfi 7 anni e 4 mesi; Gaetano Pezzella anni 6 e 8 mesi; Patrizio Pone anni 6 mesi 8; Salvatore Ruocco; Mirko Russo assolto; Vincenzo Sinacra sei anni e 8 mesi; Salvatore Sansone 4 anni e 4 mesi; Domenico Stefanelli anni 10; Tessitore Francesco 11 anni; giuliano Tessitore anni 11; Carlo Troncone anni 6 e 10 mesi e Arturo Vastarelli anni 7 e otto mesi.

Ridimensionate dunque le condanne rispetto alle richieste fatte dal pm come nel caso di Francesco Fiengo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, a cui è stata esclusa la qualifica di capo e promotore dell’organizzazione ed è stato derubricato in qualità di partecipe al clan, per lui la condanna è stata di 6 anni e 8 mesi a fronte dei 18 anni richiesti.

Queste le richieste di pena avanzate dall’accusa: Luigi Ascione, 14 anni; Enrico Bocchetti, 18 anni; Carlo Calzone, 12 anni e 4 mesi; Emanuele Cicalese, 18 anni e 4 mesi; Massimo Dannier, 7 anni e 4 mesi; Salvatore D’Aria, 6 anni e 6 mesi; Gennaro Diano, 6 anni e 6 mesi; Luigi Diano, 12 anni e 4 mesi; Nicola Di Casola, 6 anni e 6 mesi; Pasquale Diglio, 12 anni; Massimo D’Onofrio, 16 anni; Maurizio Errichelli, 12 anni e 4 mesi; Francesco Fiengo, 18 anni e 4 mesi; Domenico Guerra, 18 anni; Raffaele Maisto, 14 anni; Vincenzo Mangiapili, 14 anni; Salvatore Mari, 18 anni e 4 mesi; Antonio Marrone, 16 anni; Raffaele Marrone, 16 anni; Antonio Pandolfi, 12 anni; Gaetano Pezzella, 6 anni e 6 mesi; Patrizio Pone, 6 anni e 6 mesi; Salvatore Ruocco, 8 anni; Mirko Russo, 8 anni; Salvatore Sansone, 16 anni; Vincenzo Sinacra, 8 anni; Domenico Stefanelli, 8 anni; Francesco Tessitore, 12 anni e 4 mesi; Giuliano Tessitore, 12 anni; Carlo Troncone, 14 anni; Arturo Vastarelli, 14 anni.