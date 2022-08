Sta facendo il giro del web il video di una festa di matrimonio dove gira un vassoio pieno di strisce di cocaina. All’insolito banchetto partecipano invitati e sposi. La sostanza circola a suon di musica e sotto gli occhi di tutti.

Cocaina al matrimonio, il video fa il giro del web

Il filmato è stato girato verosimilmente in Serbia. Nella clip si vede un ragazzo mantenere tra le mani un vassoio nero su cui sono state preparate diverse strisce bianche pronte per essere sniffate. Come sottofondo, i convenuti al banchetto nuziale cantano: «L’intero villaggio si riempie il naso di bianco».

Il fuori menù finisce anche davanti alla sposa, che non si tira indietro, afferra una banconota o un rotolino di carta e affonda il naso sul piatto. È poi la volta di un’anziana signora, che sembra non avere molta dimestichezza con la cocaina. Ma, una volta ricevuto istruzioni, si serve come gli altri. Il video ha sollevato un’ondata di reazioni sui social. C’è chi si indigna e chi, invece, saluta con un sorriso l’insolita (e illegale) iniziativa consumata in Serbia. Non si hanno al momento informazioni sulla provenienza del filmato e sul periodo in cui è stato girato.