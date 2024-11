Il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma il miglior liceo classico e scientifico nella classifica di Eduscopio, la piattaforma che ogni anno stila l’elenco delle scuole superiori che al meglio preparano gli studenti. Male la provincia, in particolare l’area giuglianese dove in classifica non si ritrovano né licei né istituti tecnici.

Classifica Eduscopio, vince il Convitto Vittorio Emanuele di Napoli: male la provincia

Per il liceo classico, considerando la città di Napoli e un raggio di 30 chilometri, dopo il Convitto, che ottiene il miglior punteggio tra media dei voti e crediti, ci sono il Pitagora di Pozzuoli e il Sannazzaro di Napoli. Il miglior liceo scientifico è sempre il Convitto Vittorio Emanuele II, seguito dal Mercalli e poi dal Nobel di Torre del Greco.

È sempre il Nobel di Torre del Greco anche il miglior liceo linguistico seguito dal Siani di Aversa e l’urbani di San Giorgio a Cremano. Per gli istituti tecnici a dominare la classifica c’è l’Enrico Mattei di Aversa, poi il Siani di Casalnuovo e il Nitti di Napoli. Infine per l’indirizzo Scienze Umane l’istituto ritenuto migliore è il Serao di Pomigliano d’Arco, secondo posto per il don Milani di Napoli e terzo per il Braucci di Caivano. Giugliano in questa classifica non è presente ai primi posti per nessun indirizzo, né per i licei né per gli istituti professionali: tutti ottengono punteggi molto bassi.