Arriva una nuova batosta per il clan Mallardo, questa volta per il gruppo Olimpio. Ieri sono arrivate infatti la pesanti condanne dal tribunale di Napoli nel processo che si è celebrato col rito abbreviato.

Clan Mallardo, stangata al gruppo Olimpio: pesanti condanne a boss e affiliati

Il boss, alias ‘o bumbularo, avrebbe svolto il ruolo di reggente nel 2017, aggirando il divieto di tornare in Campania con certificati medici falsi. Secondo gli inquirenti, durante i giorni di permanenza a Giugliano organizzava summit con gli altri affiliati e gestiva i proventi delle attività illecite che confluivano in una cassa comune, da cui gli affiliati attingevano denaro sia per il proprio sostentamento che per quello dei detenuti e delle loro famiglie.

Olimpio, secondo le emergenze investigative, era quindi divenuto capace di aggregare attorno a sé una serie di affiliati tramite i quali gestiva le attività criminali, in particolare le estorsioni ai cantieri edili, sia nel territorio cittadino di Giugliano che nei territori di Licola, Varcaturo e Lago Patria. E nel frattempo gestiva anche i problemi interni come lo scontro col gruppo della palazzine. Per lui, già in passato condannato a 30 anni per omicidio, sono arrivati altri 15 anni. Ventidue in totale le persone condannate, due assoluzione ed un prescrizione nel maxi processo. I reati vanno dall’associazione mafiosa alle armi, fino a detenzione di armi, false attestazioni, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Nel corso del blitz fu sequestrata anche un’agenzia di scommesse

Il nutrito collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Giuliano Russo, Celestino Gentile, Michele Giametta, Paolo Trofino, Luigi Poziello, Luca Gili, Marco Sepe, Vittoria Pellegrino, Giuseppina Di Domenico, Giampaolo Schettino, Alessandro Caserta, Leopoldo Perone, Aniello Palumbo, Sergio Aruta.

Nomi e condanne