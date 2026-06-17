Melito, circumvallazione bloccata per protesta residenti parco Monaco

È rientrata in serata la protesta dei residenti del Parco Monaco, che per alcune ore hanno bloccato la Circumvallazione Esterna all’altezza della rotonda di Melito per denunciare la mancanza d’acqua nelle abitazioni. Centinaia di cittadini sono scesi in strada dopo l’interruzione del servizio idrico registrata dalla serata di lunedì nel complesso residenziale di corso Europa. La mobilitazione ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti nell’ora di punta.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia municipale per garantire la sicurezza e favorire il dialogo con i manifestanti. SUl posto la sindaca Dominique Pellecchia, che ha incontrato i residenti e contattato i tecniuci del servizio per chiedere ripristino della fornitura e fornire aggiornamenti sui lavori in corso ai manifestanti. I tecnici di ABC hanno avviato la riparazione di una conduttura danneggiata all’altezza della Kimbo, guasto che avrebbe causato lo stop all’erogazione dell’acqua. Dopo le rassicurazioni ricevute e la conferma dell’intervento tecnico, i manifestanti hanno deciso di liberare la carreggiata intorno alle 20 e 30, consentendo il ritorno alla normalità.