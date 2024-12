Un momento di tensione ha caratterizzato uno degli spettacoli del famoso Circo Orfei, quando due leoni maschi si sono azzuffati all’interno della gabbia davanti al pubblico.

Circo Orfei, incidente nello spettacolo con i leoni: l’addestratore rassicura il pubblico

Secondo quanto dichiarato dall’addestratore, la zuffa tra i due animali non sarebbe stata causata da maltrattamenti o errori nell’addestramento, bensì da una dinamica naturale: “I due leoni maschi erano in calore, e per gelosia nei confronti di una femmina presente si sono azzuffati. Si tratta di un comportamento naturale, che può verificarsi anche in natura”. L’addestratore ha aggiunto che i due felini sono stati rapidamente separati e non hanno riportato ferite gravi.

L’incidente ha suscitato un vivace dibattito sui social, dove si sono moltiplicate le opinioni di spettatori e associazioni animaliste. Alcuni hanno espresso preoccupazione per il benessere degli animali, mentre altri hanno sottolineato come la presenza di animali selvatici nei circhi rappresenti una pratica controversa e ormai superata. “Il benessere dei nostri animali è la nostra priorità assoluta. Gli episodi di conflitto tra animali sono rari, ma non sempre prevedibili. Garantiamo che i leoni coinvolti sono stati visitati dal nostro veterinario e sono in ottime condizioni di salute”.