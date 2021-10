Si terrà il 9 ottobre 2021, a Grottaminarda, presso i Giardini Antonio De Curtis, la festa per i quarant’anni di attività di Ciro Ciotola, noto e pluripremiato pasticciere napoletano. Sarà un evento imperdibile grazie alla presenza del noto tenore di fama mondiale Francesco Malapena, protagonista canoro della serata. Con lui sul palco artisti internazionali del calibro di Felice Tenneriello (baritono), Eleonora Arpaise (soprano) e Francesca Marini (cantante e attrice), che saranno accompagnati dai maestri Luca Mennella (pianoforte), Domenico Guastafierro (flauto), Luigi Fiscale (contrabbasso) e Mauro Fagiani (violoncello). La manifestazione – che ha il patrocinio morale del comune della provincia di Avellino – vedrà la partecipazione del Sindaco Angelo Cobino e di alcuni assessori. Inoltre sarà presente l’ente “Cravattino d’oro”che, oltre a premiare Ciotola, allestirà stand gastronomici per i fortunati presenti. Tra gli ospiti di pregio Gennaro Volpe della Unione pasticcieri campani, ed Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino. Previsti anche gli interventi della pianista Olesandra Artemenko, del tenore Giuseppe Ciniglio (che di recente ha partecipato ad alcuni programmi televisivi) e del “cantattore” Ninì Albanese. A condurre lo show il poliedrico artista Enzo Costanza, showman apparso in programmi quali Striscia la Notizia e Domenica In.

“I miei dolci 40 anni…”. Mentre pronuncia queste parole, Ciro Ciotola dà la sensazione di assaporare il suono del suo annuncio: “Festeggeremo questa tappa della mia carriera – iniziata da ragazzino nel 1967 in un bar di Napoli – con un grande evento fortemente voluto da me e dai miei figli: Francesco, che tra l’altro sta aprendo un’attività ad Avellino; Rosy, che gestisce la pasticceria Ciotola presso il centro commerciale “Il Carro” ed Emanuela che è una professionista eccellente. Mi sono sposato qui nel 1980, ed ho aperto l’attività nel 1981, dopo il terremoto. Amo questi luoghi perché oltre alle bellezze naturali, la gente mi ha accolto bene sin da subito. Nel 1994 – continua Ciotola– sono stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel 1997 è arrivato il “Premio Faber” per meriti sul lavoro, assegnati dal comune di Avellino e provincia. Due anni fa, invece, ho ricevuto la “Frusta d’Argento” della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria e sono entrato a far parte dell’Equipe Eccellenze Italiane di settore. Sono felice di avere con me un immenso artista come Francesco Malapena, che conosco da quando era bambino: è cresciuto nel mio quartiere, la Loggetta di Napoli. E con lui gli annunciati artisti, davvero straordinari. Un pensiero lo rivolgeremo anche a Maradona – a cui ho dedicato una torta nel corso di uno show televisivo, con lui che era in collegamento da Dubai – considerando che a breve ricorre il primo anno della sua scomparsa: la mia carriera di pasticciere è stata addolcita ulteriormente anche dalle sue imprese”. Circa 300 i posti disponibili (una parte sarà destinata agli invitati): l’ingresso è gratuito, previa prenotazione all’indirizzo mail [email protected] o con un messaggio sulla pagina di facebook“Pasticceria Ciotola” indicando i nomi ed un recapito telefonico. Per accedere agli spazi è necessario il green pass. “Ricordo inoltre – conclude Ciro Ciotola – che la serata è gratuita e chi vorrà potrà fare una libera donazione per la Fondazione Santobono: i bambini sono il nostro futuro”.