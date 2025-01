Sequestrati più di 100 chili di barrette di cioccolato “fuorilegge”. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri del nucleo Forestale di Marcianise nei comuni dell’agro aversano.

Cioccolato senza scadenza, sequestrati 100 chili di prodotti tra Aversa, San Marcellino e Teverola

Nel corso di una specifica campagna di controlli volta a verificare la regolarità della commercializzazione dei prodotti dolciari dell’Epifania destinati a riempire le calze dei bambini, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno sottoposto a verifica, nella zona dell’agro-aversano, diversi esercizi commerciali.

In tre rivendite hanno accertato gravi irregolarità in materia di etichettatura per le quali hanno dovuto procedere a sequestro amministrativo di diversi quantitativi di prodotti alimentari esposti per la vendita e a sanzionare i titolari delle attività commerciali.

In particolare, presso esercenti alimentari siti nei comuni di: San Marcellino, Teverola ed Aversa, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 100 Kg di barrette di cioccolato prive di etichettatura, ovvero commercializzate senza dare le dovute informazioni ai consumatori in relazione a: ingredienti, lotto di produzione, data di scadenza, tabella nutrizionale, allergeni e peso netto. I tre titolari delle attività commerciali irregolari sono stati, altresì, sanzionati per un importo di euro 8000 cadauno.