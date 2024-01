Mettono a segno una rapina a Cardito. Poi scappano ma vengono acciuffati dopo essere rimasti vittima di un incidente ad Acerra. A finire nei guai due fratelli giovanissimi, rispettivamente di 15 e 16 anni. A bordo dell’auto di grossa cilindrata su cui viaggiavano i poliziotti hanno ritrovato pistole a salve, un cacciavite e un martello. Per loro è scattato il fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Cinque rapine tra Cardito, Acerra e Caivano: fermati due fratelli minorenni armati di fucile

Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti del Commissariato di Afragola ricevono la segnalazione di un’auto di grossa cilindrata su cui viaggiano alcuni ragazzi presunti responsabili di diverse rapine. I poliziotti intervengono in via Clanio a Caivano dove intercettano il veicolo segnalato che procede a forte velocità e che riesce a guadagnarsi la fuga.

Poco dopo i fatti, i poliziotti dei Commissariati di Acerra, Frattamaggiore e Nola sorprendono la macchina di grossa cilindrata in corso Italia ad Acerra. Il conducente, alla loro vista, effettua una manovra di fuga ma si schianta contro il marciapiede. A quel punto i balordi abbandonano la vettura, facendo perdere le loro tracce nelle strade vicine.

La scoperta a bordo del veicolo

In quei frangenti, gli agenti notano un elemento inquietante: uno dei giovani fuggitivi indossa un fucile a tracolla, mentre sul posto e nell’auto abbandonata vengono trovate due pistole a salve, un cacciavite, un martello da carpenteria e diverso materiale provento di furto.

Passano pochi minuti e presso gli uffici di Polizia si recano due persone per sporgere denuncia. Hanno poco prima subito una rapina in via Campanella a Cardito. Stando alla descrizione fornita al commissariato dalle vittime, gli autori sono i soggetti che poco proprio erano a bordo della vettura di grossa cilindrata: armati di pistola, avrebbero infranto i finestrini e aggredito fisicamente uno dei due occupanti.

Le indagini e la cattura

L’attività di indagine, esperita dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, ha consentito di individuare e rintracciare, martedì sera, a distanza di appena 24 ore dai fatti, in via Fratelli Rosselli a Caivano, due dei presunti autori ritenuti responsabili anche di altre quattro rapine avvenute tra la serata di domenica e la nottata di lunedì tra Succivo, Acerra e Caivano. I due fratelli di 15 e 16 anni sono stati sottoposti a fermo per rapina in concorso aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il provvedimento, nella giornata ieri, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.