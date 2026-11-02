Cimitero di Giugliano, rincari anche per i fiori: prezzi raddoppiati

Nonostante la pioggia, anche oggi, 2 novembre, sono tante le persone che si sono recate al cimitero di Giugliano per ricordare i propri cari. Ma quest’anno, tra rincari e difficoltà nei trasporti, anche il tradizionale acquisto dei fiori deve fare i conti con il caro prezzi.

A raccontarlo sono i fiorai della zona, che registrano un calo della clientela e un aumento significativo dei costi. Le materie prime locali hanno subito rincari superiori al 25%, mentre alcuni fiori provenienti dall’estero, hanno visto i prezzi addirittura raddoppiare.

A pesare sono stati anche gli scioperi dei giorni scorsi e l’aumento dei costi del carburante, che ha reso più difficili i trasporti. Nonostante tutto, i commercianti cercano di garantire costi accessibili alle famiglie, con composizioni a partire da pochi euro.