C’è un nuovo trend che sta spopolando su TikTok e che vede preoccupati numerosi genitori e insegnanti. La challange consiste nel procurarsi la cosiddetta “cicatrice francese”, ovvero un livido che viene fatto sul volto, all’altezza dello zigomo.

Cicatrice francese, spopola nuovo trend su TikTok: “È autolesionismo”

È necessario esercitare con le dita una tale pressione in modo da lasciare il segno per giorni, se si preme con più forza anche per settimane. Il livido è stato notato in questi giorni da alcune dirigenti scolastiche delle scuole medie di Bologna, le quali hanno immediatamente lanciato l’allarme alle famiglie.

Secondo quanto scrive l’Ansa, il gesto “ha allarmato gli insegnanti e le dirigenti scolastiche di due scuole, una a Molinella e una in città, quando hanno visto i ragazzini arrivare in classe con il viso tumefatto da segni molto visibili fra loro e, inizialmente, avevano pensato a episodi di bullismo”.

Ipotesi, questa, che non trova alcun riscontro. Se si prova a cercare su Tiktok, escono infatti numerosi video di ragazzini che si procurano queste “cicatrici francesi” e alcuni fanno addirittura dei tutorial per insegnare come realizzarle.

Genitori e insegnanti preoccupati

La nuova moda però sta spaventando genitori e insegnanti che temono possa essere replicata da altri ragazzini. “I genitori interessati sono già stati contattati direttamente, ma cogliamo l’occasione per invitare tutti a monitorare i contenuti dei social e affiancare i propri ragazzi per contenere inutili e pericolosi gesti di emulazione”, fa sapere la preside della scuola di Molinella, Maria Masini. Dello stesso avviso è la preside dell’Istituto comprensivo 12 di Bologna, Filomena Massaro che aggiunge: “In realtà è una forma di autolesionismo. Quella traccia rossa diventa una sorta di segno distintivo, come fosse un rito di passaggio per appartenere a una categoria precisa“.