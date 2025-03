Ciarambino: “Anche quest’anno un sostegno reale all’Emeroteca Tucci”

«È con grande soddisfazione personale che apprendo dell’inserimento dell’Emeroteca Tucci nel piano di programmazione degli eventi culturali della Regione Campania con un finanziamento di 50mila euro. Un risultato che rivendico con orgoglio, visto che già lo scorso anno ero riuscita ad ottenere questo contributo, un sostegno concreto per l’Emeroteca Tucci, da sempre baluardo insostituibile della memoria culturale di Napoli e di tutto il Paese – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – È l’archivio mondiale della stampa periodica, con un patrimonio anche librario e di lettere autografe che rappresenta un unicum al mondo, un punto di riferimento culturale insostituibile che, come Regione Campania, non possiamo permetterci di abbandonare ma che anzi, dobbiamo sostenere costantemente. Lo scorso anno l’allora ministro Sangiuliano annunciò l’intenzione di creare una Fondazione per la Tucci di cui ad oggi non vi è traccia. Mi auguro che il ministero passi dalle parole ai fatti perché solo con la sinergia tra le istituzioni l’Emeroteca Tucci potrà ricevere il sostegno e la centralità che merita» conclude Ciarambino.

(Comunicato stampa)