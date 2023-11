“Causa sanifizione e derattizzazione gli uffici saranno chiusi al pubblico il 6 e 7 novembre”. E’ questo il cartello che ieri e oggi si sono ritrovati i vari utenti che si sono recati all’ufficio tributi di Giugliano in via Aniello Palumbo.

Chiusi uffici tributari di Giugliano per topi e scarse condizioni igieniche. Iovinella: “Tutto questo è indegno”

La sede distaccata del Comune dove sopra insistono anche i servizi sociali sarebbe interessata da vari problemi strutturali denunciati sui social dal consigliere di minoranza Francesco Iovinella.

Secondo l’esponente in consiglio c’è stata “la presenza di ratti nelle stanze per questo si è richiesto un intervento di derattizzazione d’urgenza. Ma la situazione igienico sanitaria è al limite negli uffici – denuncia Iovinella – non si può lavorare con problemi di umidità, odori sgradevoli proveniente dalla muffa del piano cantinato. Tutto questo è indegno”. Della questione è stata allertata anche l’Asl tramite una richiesta del consigliere Sequino. I dipendenti avrebbero lavorato negli ultimi giorni con le trappole per topi nelle varie stanze.

Diversi i cittadini che stamane si sono recati agli uffici e hanno trovato le saracinesche abbassate. Proprio in queste settimane sono numerosi gli utenti che stanno ricevendo accertamenti su tributi come la Tari. La struttura, tra l’altro, non è di proprietà del Comune bensì l’ente di Corso Campano paga un fitto ad un privato la cui somma totale è di 52.112 euro all’anno. Un costo non da poco per le casse comunali e dunque per gli utenti.