Chiusa via Garofano per lavori ad Aversa, i commercianti: “Nessun avviso, grave danno per noi”

Da ieri mattina via Garofano, una delle arterie commerciali più importanti di Aversa, è stata chiusa al traffico per lavori all’elettrodotto interrato, causando non pochi disagi a residenti e commercianti. La chiusura, prevista fino al 13 dicembre, è stata disposta tramite un’ordinanza dirigenziale firmata il 6 dicembre dal comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino.

Tuttavia, i commercianti lamentano la mancanza di un’adeguata comunicazione da parte del Comune, che avrebbe impedito loro di organizzarsi per affrontare l’impatto dei lavori. “Da ieri mattina i clienti sono praticamente scomparsi, e a ridosso del Natale questo è un danno enorme per le nostre attività”, dichiarano alcuni esercenti, già provati da un periodo economicamente difficile. In una fase dell’anno cruciale per le attività commerciali, la chiusura di via Garofano rischia di pesare gravemente sui commercianti.