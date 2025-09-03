Chirurgia Estetica del Volto, Napoli accoglie l’eccellenza mondiale del settore il 5 e 6 settembre

Il 5 e 6 settembre 2025 Napoli ospiterà il Corso Avanzato di Chirurgia Estetica del Volto, un evento scientifico che a Napoli spingerà in alto il livello innovativo europeo. Una edizione organizzata da AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) col patrocinio dell” ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). Sede del convegno sarà il prestigioso Centro Congressi della Federico II in Via Partenope, che affaccia sul Golfo piú bello del Mediterraneo.

Napoli accoglie l’eccellenza mondiale della chirurgia plastica del volto

Il corso, dal titolo “Beyond the Face – Advancing Techniques from Minimally to Excellence”, riunirà oltre 25 esperti internazionali della chirurgia plastica del volto provenienti da Italia, Stati Uniti, Brasile, Francia, Grecia, Germania e Austria. Tra i protagonisti di questa edizione: Pierluigi Canta – direttore scientifico dell’evento e Adriano Santorelli, insieme a Giovanni Botti, Renato Saltz, Vakis Kontoes, Ozan Sozer, André Auersvald, Thomas Rapple, Wilbur Hah, Sébastien Garson, Ana Zulmira Badin, e molti altri.

Due intense giornate di formazione, discussione e confronto: otto sessioni di chirurgia dal vivo, masterclass teoriche, dimostrazioni di tecniche mini-invasive e focus su innovazioni come l’uso dell’intelligenza artificiale nella liposuzione del collo e le più moderne soluzioni in medicina rigenerativa. Il programma didattico è rivolto a Specialisti in Chirurgia Plastica e prevede un totale di 11,9 crediti ECM per i partecipanti italiani e include interventi in diretta su lifting profondo, tecniche endoscopiche, devices di trazione, blefaroplastica e lip lifting, fino ai nuovi approcci non chirurgici con filler, acido polilattico e collagene ricombinante.

L’obiettivo è chiaro: condividere tecniche avanzate, promuovere un approccio personalizzato alla chirurgia del volto e favorire lo scambio di esperienze tra specialisti di fama mondiale, in un contesto scientifico d’eccellenza e di grande valore formativo. Il corso si svolgerà interamente in lingua inglese, con un boom di iscrizioni che hanno abbondantemente superato i 150 partecipanti fissati e sono state chiuse. È prevista anche una serata sociale esclusiva dedicata alla Sirena Partenope, fondatrice della città, il 5 settembre al Circolo Rari Nantes, sul lungomare di Santa Lucia, il “Parthenope Siren Party” in total white dress code.