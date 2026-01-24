Chiaiano, nascondeva hashish nei pacchetti di caramelle: arrestato 26enne

Pusher ambulanti nel mirino dei carabinieri a Napoli. A Chiaiano, i militari della locale stazione hanno fermato un giovane con atteggiamento sospetto all’interno di un bar in via Santa Maria a Cubito. L’uomo non sembrava un normale cliente: si muoveva con fretta e con un comportamento che ha subito attirato l’attenzione delle pattuglie impegnate nei controlli sul territorio.

Fermato dai carabinieri: trovate dosi di hashish e contanti

Dopo aver deciso di approfondire, i carabinieri hanno identificato la persona controllata: si tratta di Giovanni Grillo, 26 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle sue tasche circa 30 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e 370 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di vendita al dettaglio. La droga era stata nascosta in modo ingegnoso, all’interno di confezioni di caramelle, nel tentativo di eludere i controlli.

Sequestrato anche un tirapugni

Oltre allo stupefacente, il 26enne aveva con sé anche un tirapugni, immediatamente sequestrato insieme alla sostanza e al denaro. Il giovane è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le attività di controllo dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga nelle aree periferiche della città.