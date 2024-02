L’intero quartiere pregava per lui, affinché un miracolo si potesse realizzare. Enzo Scoglio, giovane papà 35enne di Chiaiano (Napoli), è stato ricoverato per giorni aggrappato alla speranza di un trapianto di cuore, che però non è avvenuto. Due giorni fa il suo ha smesso di battere.

Chiaiano in lutto, l’intero quartiere piange Enzo: il 35enne morto in attesa di un trapianto

Nelle ultime settimane si erano moltiplicati gli appelli da parte di amici e parenti alla donazione degli organi. In particolare la moglie, Anna, aveva lanciato il suo grido di aiuto tramite social e televisioni. Serviva un cuore per Enzo, affetto da problemi cardiaci. Neanche però la mobilitazione di tante persone e le preghiere rivolte al 35enne sono bastate. Il decesso è avvenuto all’ospedale Monaldi di Napoli.

Enzo lascia, oltre alla moglie, una bimba di appena 15 mesi. Tanti i messaggi apparsi via social. La notizia è stata accolta tra incredulità e dolore. “Ieri mi è caduto il cielo in testa dalla brutta telefonata che ho avuto. Sono rimasto senza parole. Se n’è andato un pezzo della famiglia Scoglio. Addio carissimo cugino, ti porterò sempre nel cuore”, scrive Vincenzo. Rosa invece ha scritto: “Come si fa a finire così: una persona bella e giovane con il desiderio di vivere sua figlia e invece non ce l’ha fatta a godersela perché dio l’ha voluto con lui”.

I funerali

I funerali si sono svolti questa mattina, alle 11, presso la Chiesa S. Giovanni Battista di via Della Chiesa. Una folla commossa ha accolto il feretro del giovane papà. Strazio tra i parenti e gli amici che lo ricordano come una persona perbene ed educata, oltre che come un marito esemplare.