Ivan Cattaneo è un cantante italiano, che è stato protagonista di diverse trasmissioni televisive. Ha 68 anni e ha confessato la sua omosessualità alla madre quando aveva soli 13 anni: la donna lo ha portato da uno psicologo per poi decidere di farlo ricoverare in una clinica psichiatrica. Decide a quel punto di fingere di essere “guarito” e fino alla maggiore età continua a vivere in provincia di Bergamo. Coltiva la passione per la musica fin da piccolo: il vero grande successo lo avrà per tutti gli anni Ottanta, grazie al singolo “Polisex”.

Ivan Cattaneo: età, nome vero, omosessualità

Ivano Cattaneo, conosciuto solo come “Ivan”, è nato a Bergamo il 18 marzo 1953, sotto il segno dei Pesci. Capisce di essere omosessuale sin da giovanissimoQuando aveva 13 anni confessa la sua omosessualità alla madre. La donna lo porta da uno psicologo e poi viene ricoverato in una clinica psichiatrica. Nella struttura viene sedato e passa molto tempo a dormire. Quando comprende che non può essere compreso, finge di essere “guarito” e riesce ad uscire dalla clinica, decidendo di non affrontare il discorso con nessuno.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Ivan non è mai stato sposato e non ha figli. La sua sensibilizzazione al mondo dell’omosessualità lo hanno fatto diventare un’icona della comunità LGBTQ.

Ivan Cattaneo: carriera

Durante la sua infanzia e adolescenza, capisce che nella sua vita la musica è importante: a 12 anni, fa un provino per lo Zecchino d’oro e durante il liceo studia musica e impara a suonare la chitarra, per poi entrare a far parte di alcuni gruppi locali.

Negli anni Settanta, diventa un vero e proprio testimonial del punk-rock italiano, facendosi padrino e collaboratore di importanti artisti italiani dell’epoca, tra cui Anna Oxa.

Il vero grande successo lo avrà per tutti gli anni Ottanta, grazie al singolo Polisex. Brano popolarissimo, un inno agli alternativi. Nel 1987, decide di ritirarsi dalle scene fino al 1992, quando torna con un nuovo album di inediti legato alla New Age. A fine degli anni Novanta si avvicina anche al cinema con film d’avanguardia.

Nel Nuovo Millennio inizia la carriera come personaggio televisivo. Partecipa a numerosi reality show: Music Farm su Rai 2, poi L’Isola dei famosi ed infine entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip.