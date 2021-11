Ferdinando Giordano è uno dei nuovi concorrenti che dovrebbero entrare questa sera nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni, la sua presenza sarebbe confermata. Per Ferdinando, non è la prima volta in cui partecipa al reality; due, infatti, sono state le edizioni a cui ha preso parte: la prima volta nella stagione 11, dove arrivò secondo, e poi nell’anno successivo, dove però è stato eliminato nell’arco di poche settimane. Oggi Ferdinando ha 41 anni, fa il commesso ma continua a sognare il mondo del cinema. Non si conoscono particolari dettagli sulla sua vita privata: molto famosa è stata la storia che ha avuto con la sua ex inquilina della casa del GF, Angelica Livraghi, con cui ha fatto coppia fissa già durante il programma. Il suo profilo Instagram conta pochissimi follower e un numero esiguo di foto pubblicate.

Ferdinando Giordano: età, cosa fa oggi, fidanzata

Ferdinando Giordano è di origine campana: nato a Salerno il 23 luglio del 1980, sotto il segno del Leone, ha 41 anni ed è alto 187 cm. Attualmente, svolge la professione di commesso. Si dedica costantemente alle sue passioni e coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo del cinema. Ha avuto un’esperienza da attore sul set della fiction “Le tre rose di Eva 4”, in onda su Canale 5 ma la sua carriera come attore si è fermata lì.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non è noto se sia o meno fidanzato. Ferdinando Giordano potrebbe essere single o avere na relazione che vuole tenere nascosta. I telespettatori ricorderanno sicuramente la storia d’amore di ciui è stato protagonista durante l’edizione 11 del Grande Fratello con Angelica Livraghi, con cui ha fatto coppia fissa già durante il reality. Le prove della loro relazione risalgono al 2019, poi non appare più nulla in merito ma, sul profilo di Angelica, ci sono diverse foto che la ritraggono già da parecchio tempo insieme a un altro uomo, segno che la relazione tra lei e Ferdinando si sia interrotta.

Ferdinando Giordano: Grande Fratello

Ferdinando è già stato un concorrente del Grande Fratello, quando il reality era dedicato ai personaggi non famosi. Ha già partecipato alla stagione 2010-2011, durante l’undicesima edizione del reality, classificandosi secondo, e anche l’anno dopo, vivendo un’esperienza molto più breve e e venendo eliminato dopo poche settimane. Stasera, dovrebbe fare il suo ingresso nell’edizione Vip condotta da Alfonso Signorini.

Ferdinando Giordano: Instagram

Il suo profilo Instagram conta pochissimi follower e poche foto pubblicate: questo è stato determinato dalla decisione da parte della piattaforma social di eliminare il so profilo, perché alcune foto non rispettavano la community e le regole di Instagram.