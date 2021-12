Bernardo Corradi è un ex calciatore, dirigente sportivo, allenatore di calcio, CT della nazionale Under-17 italiana. Ha 45 anni ed è legato sentimentalmente dal 2006 ad Elena Santarelli, nota showgirl. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e attualmente ha due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta, del 2016.

Bernardo Corradi: età, carriera, stipendio

Bernardo Corradi è nato a Siena il 30 marzo del 1976 e ha 45 anni; da sempre appassionato di calcio, è un ex attaccante e allenatore di calcio. Ha esordito in Serie A nel 1999 in una partita Lazio-Cagliari, per poi vestire la maglia dell’Inter, del Chievo e della Lazio. Nel 2004, poi, si è trasferito in Spagna per giocare nella squadra del Valencia, approdando poco dopo al Manchester City e al Parma. La sua carriera calcistica è stata interrotta da un grave infortunio che lo ha costretto a smettere la propria professione.

Ha ricoperto di ruolo di dirigente sportivo e allenatore di calcio; attualmente il CT della nazionale Under-17 italiana.

Non si sa quale sia lo stipendio mensile di Bernardo Corradi di oggi ma, secondo una stima, nel 2012 l’ex giocatore avrebbe guadagnato in tutto l’anno intorno ai 240.000 dollari, equivalenti a circa 212.140 euro. La cifra non è mai stata nè confermata nè smentita dal diretto interessato.

Bernardo Corradi: Elena Santarelli, figli

Bernardo Corradi è sposato con Elena Santarelli: i due sono legati dal 2006 ma il matrimonio è stato celebrato il 2 giugno del 2014. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e la showgirl, ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato di essere rimasta abbagliata dalla bellezza di suo marito ben prima di conoscerlo. Su un calendario, infatti, Elena aveva visto una foto del futuro marito, restando piacevolmente colpita dalla sua bellezza. In quel periodo era fidanzata con un’altra persona ma, terminata la relazione, gli ha mandato un sms. Dopo due settimane, si sono incontrati ed è scoppiato l’amore.

La coppia ha due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, del 2016.

Bernardo Corradi: fidanzate, patrimonio

Non si hanno notizie inerenti alle precedenti relazioni di Bernardo Corradi né al suo patrimonio attuale.

Bernardo Corradi: Instagram

L’ex calciatore ha un profilo Instagram seguito da circa 35mila followers: diversi gli scatti pubblicati, dalla vita professionale e alla sfera privata.