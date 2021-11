Andrea Serrani è un ristoratore di Chiaravalle, a poca distanza da Ancona, ha 45 anni e vive con la compagna e la figlia. E’ un tifoso viola ed è stato denunciato dalla giornalista Greta Beccaglia per averle toccato il fondoschiena fuori allo stadio di Firenze, al termine della partita Empoli – Fiorentina.

Andrea Serrani: età, compagna, ristorante

Andrea Serrani è un imprenditore della provincia di Ancona: è titolare, infatti, del ristorante “Il Ranocchiaro” di Chiaravalle. Ha 45 anni e vive con la compagna e la figlia.

Andrea Serrani: tifoso, Greta Beccaglia

Tifoso della Fiorentina, su di lui pende una denuncia da parte della giornalista Greta Beccaglia, 27enne, che è stata molestata da Andrea al termine del match tra Empoli e Fiorentina. Il 45enne, infatti, le ha toccato il sedere davanti alle telecamere mentre usciva dallo stadio, motivo per cui è accusato di molestie sessuali e rischia anche il Daspo.

Andrea si è scusato pubblicamente in un’intervista a “La Zanzara” su Radio24. “Ho fatto una cavolata, mi descrivono come un violentatore ma io non sono così – sostiene il 45enne – Lo sputo sulla mano? Stavo tossendo. A casa mi hanno detto: come ti è venuto in mente? Me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede“.

Serrani è disposto a scusarsi di persona con Greta Beccaglia per il gesto commesso. D’altra parte, la giornalista non intende ritirare la denuncia. “Se si scusa, quell’uomo fa il minimo indispensabile. Ma le scuse in questi casi non bastano. La giustizia deve fare il suo corso e stabilire che quel gesto vergognoso è sbagliato” ha affermato durante un’intervista a RaiNews24.