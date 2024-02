Il Napoli ha raggiunto l’accordo definitivo con il Cagliari per Gianluca Gaetano. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Gaetano al Cagliari in prestito

Il giovane prodotto del vivaio azzurro si trasferisce in terra sarda fino al termine della stagione. Esperienza che servirà al classe 2000 di poter fare presenze ed esperienza in serie A, con un futuro sempre rivolto verso la maglia azzurra. Chiuso dalla numerosa concorrenza il centrocampista Napoletano lascia gli azzurri con 17 presenze condite da due reti, di cui una in questa stagione nella vittoria esterna di Lecce