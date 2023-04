Cesare Cremonini non è più single. Dopo la rottura con Martina Maggiore, 26 anni, il cantautore bolognese starebbe frequentando un noto volto Rai. L’identità della fortunata è ancora nascosta, ma secondo il settimanale Chi il 43enne sarebbe fidanzato con “una delle giornaliste televisive più quotate della Rai”.

Cesare Cremonini ritrova l’amore: “E’ una nota giornalista del Tg1”

“Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, chiusa ufficialmente lo scorso gennaio, sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”, si legge nell’articolo pubblicato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Intanto, sui social circola con insistenza il nome di Giorgia Cardinaletti, giornalista trentaseienne del Tg1. Il 28 settembre, infatti, Cesare è stato ospite del TG1 dove ha presentato “Stella di mare”: a condurre il telegiornale c’era proprio la anchorwoman marchigiana, apparsa poi in una foto IG postata dal cantante in cui sono stretti in un abbraccio. Cardinaletti è stata ospite di un concerto del cantante di “Poetica” e ha immortalato il momento sui suoi canali social. “Vuoi due non la raccontate giusta” scriveva un fan sotto lo scatto. Cesare e Giorgia saranno ospiti insieme il 13 aprile all’Università Cattolica di Milano per un evento chiamato “I ragazzi del futuro”.