Cesa. Ritorna il parco acquatico dove divertimento, relax e intrattenimento si incontrano: riapre dopo 5 anni, in via del Caravaggio a Cesa, il “Gloria Acquapark”. Situato in una splendida cornice naturale, la struttura offre una vasta gamma di attrazioni e attività per tutte le età, garantendo momenti di relax per tutta la famiglia. Tante piscine e tante aree dove rilassarsi, ma anche animazione per bambini, area food per ristorarsi, area picnic e due ampi parcheggi.

L’apertura al pubblico avrà luogo domani sabato 1 giugno 2024. Rinnovata anche la comunicazione con un sito fornito di tutte le informazioni sulla struttura e i canali social Facebook, instagram e TikTok.