Sabato 17 febbraio 2024 sarà inauguato a Cesa, in provincia di Caserta, l’Asprinum Museum Art: un museo interamente dedicato al vino e alle sue tradizioni.

Sabato l’inaugurazione a Cesa del Asprinum Museum Art

Sarà un “museo diffuso” che vuole rappresentare proprio lo stretto rapporto che intercorre tra un territorio e il suo patrimonio materiale e immateriale e si avvalerà delle ultime tecnologie. Il progetto, frutto della collaborazione tra la Pro Loco e il Comune di Cesa.

“Consentirà a turisti e cittadini di conoscere l’essenza del territorio ed apprezzare le bellezze artistiche, storiche e culturali della città, oltre a collegarli direttamente con il sito web del museo”, spiega il sindaco Enzo Guida, che aggiunge “da tempo stiamo lavorando a questa iniziativa, che vuole essere un modo per preservare la identità storica e le tradizioni”.

All’inaugurazione saranno presenti figure l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, il presidente del consorzio Vitica Cesare Avenia, Pietro Iadicicco dell’Ais Caserta, e il parroco Don Giuseppe Schiavone. Il cantante Roberto Colella, front man del gruppo La Maschera, sarà il testimonial dell’Asprinum Museum Art, unendo la sua sensibilità al territorio in un legame unico.

All’inaugurazione, il concerto di Roberto Colella

Il programma inizierà alle 18.30 con l’inaugurazione seguita dal concerto di Colella presso la chiesa Maria SS del Rosario. L’evento terminerà con un momento conviviale e un brindisi finale, celebrando la Pro Loco come il cuore di una città diventata un museo a cielo aperto.

Angela Oliva, presidente Pro Loco e direttore di AmA, sottolinea l’importanza dell’Asprinum Museum Art come strumento per valorizzare le potenzialità intrinseche del territorio. Il museo, afferma, “vuole raccontare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso supporti tecnologici, con l’obiettivo di rafforzare l’identità e l’attrattività del territorio”. Con questo progetto, Cesa cerca di offrire ai visitatori e ai cittadini una nuova prospettiva sulla sua storia e cultura, in modo più sobrio e realistico.