Sono stati arrestati i presunti killer di Nicola Zeppetelli, 40 anni, ucciso a colpi pistola nel pomeriggio di sabato, 19 febbraio, in un agguato che si è verificato a Cervinara, nella provincia di Avellino.

Nicola Zeppetelli, arrestati i due presunti killer

Si tratta di due uomini, Alessio Maglione e Giuseppe Moscatiello, rispettivamente di 27 e 20 anni, che sono stati rintracciati dai carabinieri in un’abitazione ad Arienzo, nella provincia di Caserta. I due sono stati arrestati e portati in caserma per essere interrogati.

La ricostruzione dell’agguato

L’omicidio si è verificato nel tardo pomeriggio del 19 febbraio. Nicola Zeppetelli si trovava in via Loffredo, all’esterno del circolo ricreativo da lui gestito, quando è stato raggiunto dai sicari che lo hanno ferito a morte con diversi colpi di pistola.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 40enne non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini e individuato i presunti assassini di Zeppetelli. Si indaga adesso per risalire al movente del delitto.