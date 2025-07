Tragedia a Cervinara, in provincia di Avellino, dove Rosario Manfredonia, 68 anni, noto commerciante e panificatore molto conosciuto nella Valle Caudina, ha perso la vita a causa di una scarica elettrica.

Cervinara, tragedia nel giardino di casa: 68enne folgorato mentre lavora a un pozzo

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nel giardino della sua abitazione e stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un pozzo artesiano, quando è rimasto folgorato da una scossa elettrica. L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo dei sanitari del 118 di Cervinara, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno avviato i rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare l’eventuale presenza di anomalie negli impianti elettrici.