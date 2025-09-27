Cercola, bombe contro la sala Bingo: distrutto gabbiotto della vigilanza

Logoteleclubitalia

Momenti di paura ieri sera, venerdì 26 novembre, a Cercola, in viale Europa 20, dove ignoti hanno preso di mira il Bingo della zona. Una vettura si è fermata davanti all’ingresso dell’attività e dal veicolo è stato lanciato un ordigno artigianale nei pressi del gabbiotto in legno che si trova all’esterno, accanto al parcheggio, presidiato da un addetto alla vigilanza.

L’uomo, resosi conto del pericolo, è riuscito a mettersi in salvo fuggendo dal gabbiotto pochi istanti prima che venisse nuovamente colpito. I malviventi, infatti, hanno lanciato altri due ordigni all’interno della struttura, distruggendola completamente. Dopo il lancio degli esplosivi, gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri e la sezione rilievi del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, che hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire la dinamica e raccogliere elementi utili alle indagini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della sala giochi. Le indagini proseguono a 360 gradi per comprendere la matrice del gesto, che potrebbe avere diverse possibili letture, dal racket alle intimidazioni criminali.

