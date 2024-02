“C’era una Volta”, il programma dedicato alle fiabe di Basile presentato domani in Consiglio Regionale

Parte la nuova edizione di “C’era una Volta…”, l’unico programma tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile in cui a partecipare sono gli alunni delle scuole medie. Domani conferenza stampa di presentazione alla sala Nassirya del Consiglio Regionale della Campania, in cui saranno resi noti tutti i dettagli della nuova edizione.

Quest’anno la platea dei concorrenti si estende ancora di più: ad essere coinvolti non solo gli istituti dell’are nord, ma anche scuole di Napoli e Baiano. Undici sfide a suon di novelle tratte dall’opera “Lo Cunto de li Cunti” del celebre favolista giuglianese che, in epoca barocca, diede vita al genere fiabesco.

In palio, come ogni anno, una fornitura di libri per arricchire la biblioteca scolastica, o come in alcuni casi addirittura crearla. Un progetto che dura da oltre 20 anni nato da una idea di Annapia Oranges e portato avanti da Carmen Cadalt e dal direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo con l’intento di valorizzare il territorio attraverso la cultura e il gioco.